Правительство одобрило переход на новые тарифы железнодорожных перевозок с 2026 года

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - С 2026 года в области грузовых железнодорожных перевозок могут ввести новую тарифную систему. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании 12 ноября поручил Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития и ФАС совместно с РЖД до 30 января 2021 года представить проект новой модели тарифного регулирования, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания.

Чиновники считают, что новая система тарифов потребуется после 2025 года, когда завершится действующая долгосрочная программа развития ОАО "РЖД". Источники издания в госорганах и на рынке назвали сроки по подготовке предложений очень жесткими.

Глава РЖД Олег Белозеров ранее объяснял изданию, что новая модель будет работать по принципу калькулятора, автоматически рассчитывая тариф на перевозку конкретного груза по конкретному маршруту с учетом дополнительных потребностей клиента. Компания планировала снизить для металлургов расценки на перевозку готовой продукции и повысить - на перевозку сырья, а также изменить тарифы на перевозку угля, чтобы внутренние короткие перевозки стали дешевле дальних и экспортных.

Глава департамента тарифообразования РЖД Владимир Маргулин уточнял, что новая система предполагает индивидуальные тарифные решения для конкретного клиента и маршрута, формирование тарифов на основании характеристик вагона, а не груза в нем, единую потонно-повагонную тарификацию, полную унификацию тарифа на порожний пробег, напоминает газета.

Опрошенные газетой эксперты называли введение индивидуальных тарифов спорным моментам, поскольку это несет риски дискриминации отдельных грузоотправителей.

ФАС выступает за сохранение тарифной нагрузки "инфляция минус" и после 2025 года для всех грузов, заявил представитель ведомства. По мнению службы, РЖД должна наращивать доходы за счет увеличения грузовой базы, а не за счет "возможностей по лоббированию "новых" тарифных систем".

Решение о введении новых тарифов с января 2026 года делает непрогнозируемой транспортную составляющую для бизнеса недропользователей, они будут медлить с запуском новых проектов, это приведет к спаду инвестиционной активности, считают участники рынка.

"Это удар по инвестиционному климату. Самое худшее, что для него можно сделать, - это сказать, что тарифы госмонополий будут неизвестно какие", - заявил один из источников газеты.