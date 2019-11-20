Госдума вернула практику отчета в ФНС по счетам физлиц-резидентов в США и Великобритании

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который меняет принятую летом 2019 года норму о либерализации контроля за банковскими счетами физических лиц, если они открыты в странах-участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF, ФАТФ). Со списком государств-членов ФАТФ можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга, со странами-членами ОЭСР - на сайте организации.

Вместо этого депутаты предлагают либерализовать отчетность по счетам в странах ЕАЭС и странах, заключивших с РФ соглашения об обмене финансовой информацией, в список таких стран не входят США и Великобритания.

Как сообщалось, 24 июля Госдума приняла закон, по которому граждане смогут не отчитываться перед ФНС за счета, открытые в банках, расположенных на территориях стран, входящих в ОЭСР и ФАТФ. От предоставления отчетов в ФНС о движениях по зарубежному счету до этого были освобождены только граждане РФ, которые проживают за пределами страны более 183 дней в году.

Новая норма должна была вступить в силу с 1 января 2020 года, но ее решено изменить.

Согласно принятому в среду закону, либерализация не будет касаться счетов, открытых в странах-участницах ОЭСР и ФАТФ, а коснется только счетов, открытых в странах, подписавших с Россией соглашение об обмене финансовой информацией, в список таких стран не входят США и Великобритания. Также в периметр либерализации включены государства ЕАЭС: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев в ходе заседания думского комитета по финансовому рынку сообщил, что после принятия в июле закона Минфин получил большое количество замечаний от бизнеса и от граждан. В замечаниях говорилось, что в перечень ФАТФ и ОЭСР входит "довольно маленькое количество стран", кроме того, в эти перечни не включены многие страны, с которыми наши граждане имеют отношения.

"Кроме того, есть некоторое страны, которые входят в этот перечень (ФАТФ и ОЭСР - ИФ) и ведут достаточно недружественную по отношению к нам политику. Есть пример, который хочется назвать сразу - Великобритания, например", - сказал замминистра. Он напомнил, что Великобритания отменила обмен автоматической налоговой и финансовой информацией (Common Reporting Standard, CRS) с РФ.

"Я, конечно, понимаю, что это будет неприятно для большого количества наших граждан, которые там живут, но извините - они живут в юрисдикции, которая не сотрудничает с Россией в части обмена информацией, и конечно, граждане должны самостоятельно будут (выполнять) эту функцию, которую отказалось на себя взять британское правительство, нести", - сказал замминистра. "У нас многие россияне, чиновники, представители фирм работают в США, Великобритании. США тоже не подписали с нами соглашение о взаимном обмене. То есть для них это проблема", - отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Формально Великобритания, а также отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - остров Мэн и Нормандские острова (Гернси, Джерси) пока входят в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, утвержденный приказом ФНС и действующий с начала 2019 года.

Однако в марте ФНС сообщила, что между Великобританией и РФ нет автоматического обмена налоговой информацией, они продолжают обмениваться ею по запросу. В сентябре был опубликован проект приказа ФНС, который свидетельствует о ее намерении исключить из ежегодно обновляемого перечня юрисдикций, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, Великобританию, остров Мэн и Нормандские острова (Гернси, Джерси). Новый перечень должен вступить в силу с начала 2020 года.

В части юридических лиц принятые Госдумой поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" касаются уже действующей нормы о либерализации (часть 5.1 статьи 12). Речь идет о кредитах и займах в иностранной валюте, полученных по кредитным договорам и договорам займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами государств - членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше 2 лет. В данном случае данные операции также будут разрешены со странами ЕАЭС или если страны заключили соглашение об обмене информацией.

Принятый закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.