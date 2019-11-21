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Пилота оштрафовали на Таймыре за падение перегруженного вертолета Ми-8

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Диксонский районный суд в Красноярском крае оштрафовал пилота вертолета Ми-8Т на 200 тысяч рублей за падение воздушного судна в феврале 2018 года, в котором пострадал один человек, сообщает в четверг Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР.

"Судом уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращено, ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Пилот обвинялся по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) и части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По материалам дела, 24 февраля 2018 года командир воздушного судна МИ-8Т, принадлежащее АО "КрасАвиа" выполнял рейс по маршруту cело Хатанга - озеро Таймыр - остров Средний - мыс Арктический по перевозке груза и пассажиров.

Около полудня по местному времени на мысе Арктический архипелага Северная земля Красноярского края при попытке приземлиться на подобранную с воздуха площадку, в тяжелых метеорологических условиях, снежного вихря, экипаж потерял ориентацию в пространстве, воздушное судно опрокинулось на бок и перевернулось.

"Вследствие произошедшего воздушное судно было повреждено и АО "КрасАвиа" причинен ущерб на сумму 3 млн 889 тыс. 941 рубль", - говорится в сообщении.

Также установлено, что перед вылетом директор коммерческой организации на заправочной станции, расположенной на озере Средний Красноярского края, указал командиру воздушного судна заполнить пустые бочки авиационным топливом и вывезти их в несколько рейсов на мыс Арктический.

"Командир воздушного судна, осознавая, что взлетная (посадочная) масса вертолета будет существенно превышена, решил вывезти бочки с авиационным топливом одним рейсом", - говорится в сообщении.

Несмотря на превышение взлетной массы, он взял на борт двух пассажиров, одному из которых в результате авиапроисшествия причинены телесные повреждения средней тяжести.

Обвиняемый признал себя виновным и полностью возместил причиненный ущерб.

После выполнения необходимых следственных действий следователь по ходатайству обвиняемого направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое и было удовлетворено.

Красноярский край Ми-8

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