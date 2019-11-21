Поиск

Минтранс собрался повысить скоростной режим на нескольких трассах весной 2020 года

Минтранс собрался повысить скоростной режим на нескольких трассах весной 2020 года
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ определил участки федеральных автотрасс для повышения на них скоростного режима весной 2020 года. Министерство обсуждает понижение нештрафуемого лимита превышения скорости на них до 10 км/ч. Об этом рассказал журналистам первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов в четверг.

"Сейчас мы уже все участки федеральных дорог, где мы могли бы повысить скоростной режим, выявили. Думаю, что мы весной на ряде участков федеральной сети скоростной режим будем повышать. Конечно, мы хотели это сделать с одновременным понижением порога (превышения скорости - ИФ) до 10 км/ч, но мы будем исходить из тех реалий, которые будут весной складываться по этому вопросу, и будем предлагать соответствующее решение", - сказал Алафинов журналистам.

Он отметил, что дата повышения скоростного режима пока не определена, "идет дискуссия с Федеральным собранием". В частности, согласия нет по вопросу понижения нештрафуемого лимита на федеральных трассах с 20 км/ч до 10 км/ч.

"Мы с коллегами из МВД это предлагаем, но здесь очень важна реакция общества. У нас Федеральное собрание высказывается, пока не поддерживая эту инициативу. Но мы будем с ними работать, будем разговаривать", - сказал замглавы Минтранса.

Против снижения порога превышения скорости на федеральных автотрассах до 10 км/ч высказывался первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. "В городах мы можем пойти на снижение порога превышения скоростного режима до 10 км/ч, а на трассах порог в 20 км/ч мы трогать не дадим", - говорил Лысаков ("Единая Россия"), подчеркивая, что "это позиция фракции".

Он также сообщал, что думский комитет по транспорту направлял запрос в Минтранс, "почему на федеральных трассах, которые по своим характеристикам могут выдерживать большой скоростной режим, установлен режим еще в 60-х годах прошлого века".

Минтранс РФ

Новости по теме

Новости

В Кремле не видели видео о жестокости предполагаемых бойцов ЧВК в Сирии

В МВД назвали безусловной угрозой лекарства, подобные "Фризиуму"

В МВД назвали безусловной угрозой лекарства, подобные "Фризиуму"

ФСБ отвергла претензии Украины по поводу унитазов на возвращенных кораблях

Возбуждены новые дела о мошенничестве на 240 млн руб. на стройке космодрома Восточный

Возбуждены новые дела о мошенничестве на 240 млн руб. на стройке космодрома Восточный

"Росатом" собрался потратить $7 млрд на мировое лидерство в морских перевозках

Coca-Cola начала производство в РФ энергетика

Coca-Cola начала производство в РФ энергетика
Хищения в Минкультуры

Суд Вены решил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Минобороны потребовало 644 млн руб. с казанского ОКБ, разрабатывавшего беспилотник "Альтиус"

Что случилось этой ночью: четверг, 21 ноября

Что произошло за день: среда, 20 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');