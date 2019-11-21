Минтранс собрался повысить скоростной режим на нескольких трассах весной 2020 года

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ определил участки федеральных автотрасс для повышения на них скоростного режима весной 2020 года. Министерство обсуждает понижение нештрафуемого лимита превышения скорости на них до 10 км/ч. Об этом рассказал журналистам первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов в четверг.

"Сейчас мы уже все участки федеральных дорог, где мы могли бы повысить скоростной режим, выявили. Думаю, что мы весной на ряде участков федеральной сети скоростной режим будем повышать. Конечно, мы хотели это сделать с одновременным понижением порога (превышения скорости - ИФ) до 10 км/ч, но мы будем исходить из тех реалий, которые будут весной складываться по этому вопросу, и будем предлагать соответствующее решение", - сказал Алафинов журналистам.

Он отметил, что дата повышения скоростного режима пока не определена, "идет дискуссия с Федеральным собранием". В частности, согласия нет по вопросу понижения нештрафуемого лимита на федеральных трассах с 20 км/ч до 10 км/ч.

"Мы с коллегами из МВД это предлагаем, но здесь очень важна реакция общества. У нас Федеральное собрание высказывается, пока не поддерживая эту инициативу. Но мы будем с ними работать, будем разговаривать", - сказал замглавы Минтранса.

Против снижения порога превышения скорости на федеральных автотрассах до 10 км/ч высказывался первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. "В городах мы можем пойти на снижение порога превышения скоростного режима до 10 км/ч, а на трассах порог в 20 км/ч мы трогать не дадим", - говорил Лысаков ("Единая Россия"), подчеркивая, что "это позиция фракции".

Он также сообщал, что думский комитет по транспорту направлял запрос в Минтранс, "почему на федеральных трассах, которые по своим характеристикам могут выдерживать большой скоростной режим, установлен режим еще в 60-х годах прошлого века".