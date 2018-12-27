Минтранс поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минтранс РФ поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч.

"Думаю, что Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до +10 км/ч к существующему ограничению скорости", - сказал глава Минтранса РФ Евгений Дитрих журналистам в четверг, пояснив, что эта мера могла бы "повысить дисциплину и уменьшить нарушения".

"Если мы повспоминаем то, как это устроено в других странах, то, как правило, предел для нештрафуемого порога - это +10 км/ч. А традиционно это +5 км/ч - или даже нет нештрафуемого порога. В свое время это решение принималось, когда мы в определённой степени снижали скорости, но давали больше нештрафуемый порог. Мне кажется, что сейчас мы пришли к тому, что такое решение принять возможно" - добавил министр.

В середине декабря правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД (ГИБДД) и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях в части введения штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч.