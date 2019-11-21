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Российские силовые ведомства получили право сбивать беспилотники

Российские силовые ведомства получили право сбивать беспилотники
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг поддержала в окончательном чтении законопроект, наделяющий сотрудников нескольких ведомств полномочиями сбивать беспилотные летательные аппараты в случае угрозы безопасности.

В первом чтении законопроект, которым вносятся поправки в ряд законов, касающиеся предотвращения использования беспилотников для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры, был принят в сентябре.

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Принятый закон наделяет Федеральную службу безопасности (ФСБ), Федеральную службу охраны (ФСО), МВД, Службу внешней разведки (СВР), Росгвардию и Федеральную службу исполнения наказания (ФСИН) полномочиями по "пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в установленных законом целях, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов".

ФСИН включили в перечень правоохранительных и силовых структур после обращения руководства ведомства в ходе второго чтения законопроекта. Также в закон во время процедуры второго чтения была внесена норма, предоставляющая возможность представителям правоохранительных органов и спецслужб забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники, если они представляют угрозу для людей.

Госдума

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