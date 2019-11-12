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ФСИН попросила Госдуму разрешить ей сбивать беспилотники над тюрьмами

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) обратилась в Госдуму с просьбой принять поправку в закон, позволяющую ей перехватывать или сбивать беспилотники над своими объектами, заявил зампред парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Просьбу ФСИН Хинштейн озвучил во вторник после принятия во втором чтении законопроекта о предотвращении полетов беспилотников над скоплением граждан и объектами спецслужб. Эти поправки наделяют ФСБ, Федеральную службы охраны (ФСО), Службу внешней разведки (СВР), МВД России и Росгвардию полномочиями "в установленных законом целях" подавлять сигналы управления дронами, а также сбивать беспилотники. Между тем ФСИН в списке служб, которых наделяют новыми правами, отсутствует.

"Мы, комитет, не исключаем возвращения законопроекта ко второму чтению, потому что пять субъектов (ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия) мы наделяем этими полномочиями", - сказал Хинштейн. Сейчас такие же полномочия хочет получить и ФСИН, добавил он.

"Вы знаете, что произошла смена руководства, и новое руководство ФСИН крайне заинтересовано в наведении порядка в своей системе. Поэтому мы сейчас ведем консультации. Если мы успеем в течение недели подготовить соответствующую поправку, мы предложим ее Госдуме", - сказал парламентарий.

Упомянутый законопроект о предотвращении полетов дронов, угрожающих безопасности граждан и важным объектам инфраструктуры, был принят Думой в первом чтении в сентябре. Авторы документа считают, что содержащиеся в законопроекте меры необходимы для "обеспечения общественной безопасности, защиты важных объектов, объектов транспортной, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры". Хинштейн, являющийся одним из авторов поправок. отметил, что в мировой практике дроны активно используются для преступлений террористической направленности, доставки оружия и взрывчатки.

По словам Хинштейна, число беспилотников в России неуклонно растет, в прошлом году их замечали над важными государственными объектами - атомными комплексами, закрытыми городами, объектами ядерной энергетики.

ФСИН Госдума Александр Хинштейн

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