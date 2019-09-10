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Летевший из Москвы в Анталью самолет из-за неполадок сел в Краснодаре

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту "Москва - Анталья", во вторник вечером совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе воздушной гавани.

"В 22:07 в Международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту "Москва - Анталья". По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что на борту находились 215 пассажиров.

Посадка прошла в штатном режиме.

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