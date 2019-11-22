Volkswagen отзовет в России 9469 Audi Q5

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российский представитель Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 9 469 Audi Q5, сообщил Росстандарт.

Причина отзыва - риск полного отделения накладки задней колесной арки. Из-за скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки и ее крепление может ослабнуть, объяснило ведомство. Выступ необходимо закрепить двумя модифицированными фиксаторами.

Под отзыв попали машины, проданные с 2017 года. В приложении к пресс-релизу указан список их VIN-кодов. Автомобили отремонтируют в дилерских центрах бесплатно для владельцев.