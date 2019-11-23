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В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ России "Азов"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Азов" в субботу, пройдя проливы Босфор и Дарданеллы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные информационные порталы.

По утверждению стамбульских сайтов, публикующих фотографии прохождения корабля через Босфор, БДК "Азов" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

При этом отмечается, что, судя по осадке корабля, "Азов" сильно нагружен.

Это уже третий поход БДК "Азов" в Сирию за последние два месяца и, по меньшей мере, пятый с начала текущего года.

В минувший четверг в Средиземноморье также проследовал спасательный буксир Черноморского флота "Шахтер".

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

ВМФ Азов Средиземное море

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