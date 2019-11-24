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СКР проверит сообщения СМИ о препятствовании работе журналистов в Иркутской области

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следователи организовали доследственную проверку по сообщению одного из федеральных телеканалов о препятствовании работе корреспондента во время подготовки материала в поселке Светлый Иркутской области, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Как отметили в ведомстве, проверка начата по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом или его близкими либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия).

В пресс-службе следственного управления "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о репортаже программы "Дежурная часть" телеканала "Россия 24" (ВГТРК) о подозреваемой в мошенничестве.

Судя по видеосюжету, корреспондент у коттеджа в поселке Светлом, где проживает подозреваемая, пытался взять комментарий у ее мужа. Мужчина начал ругаться матом и несколько раз оттолкнул, в том числе ногой, журналиста. После подошел владелец дома и оттащил корреспондента за шиворот.

Ранее сообщалось, что женщина, ставшая героиней сюжета, подозревается в организации финансовой пирамиды, в которую более 40 человек из 14 регионов страны инвестировали свыше 30 млн рублей. В ношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Она взята под домашний арест.

Иркутская область Светлый СКР

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