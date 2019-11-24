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В Екатеринбурге при задержании застрелили подозреваемого в хранении наркотиков

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге следователи регионального Следственного управления СКР и сотрудники ГУ МВД проводят проверку по факту гибели мужчины во время задержания полицейскими.

Начальник пресс-службы областное ГУ МВД Валерий Горелых сообщил "Интерфаксу", что утром 24 ноября задержанный за хранение наркотиков мужчина после попытки его освидетельствовать в медучреждении попытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы. Во время преследования он оказал активное сопротивление полицейскому, сотруднику ППС пришлось применить табельное оружие, в результате чего задержанный погиб.

Сотрудник полиции госпитализирован.

Как отметил Горелых, по предварительным данным, сотрудник ППС табельное оружие применил правомерно.

По факту произошедшего следователи СУ СКР по региону проводят проверку, по результатам ее будет принято процессуальное решение, сообщает в свою очередь пресс-служба ведомства.

Екатеринбург МВД МКР

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