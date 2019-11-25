Поиск

Российские таможенники изъяли 22 обезьяны, которых пытались ввезти с Украины

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Груз из 22 обезъян, перевозимых с Украины в Россию без сопроводительных и разрешительных документов, изъят сотрудниками Ростовской таможни, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

"Сотрудники Ростовской таможни остановили легковой автомобиль, двигавшийся через российско-украинскую границу вне пункта пропуска. В багажнике машины находились 22 обезьяны (предположительно, зеленые мартышки, попадающие под действие конвенции СИТЕС) в пластиковых коробках для переноски домашних животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обезьян передали в Краснодарский зоопарк, где изъятые животные находятся под ветеринарным надзором.

Украина Южное таможенное управление

Новости

Михаил Мень возглавит государственный мусорный оператор РЭО

Скворцова подтвердила уход Бокерии с поста директора Центра имени Бакулева

Скворцова подтвердила уход Бокерии с поста директора Центра имени Бакулева

Число отравившихся газом в Нижегородской области выросло до 44

В Москве на заправках солярка подорожала на 57 копеек

Дело "Седьмой студии"

Минкультуры потребовало взыскать с Серебренникова 133 млн рублей

Около 30 школьников отравились газом под Нижним Новгородом

Около 30 школьников отравились газом под Нижним Новгородом

Арестован житель Иркутской области, бросивший умирать в лесу избитую им экс-сожительницу

"Роскосмос" допустил перенос декабрьского пуска "Прогресса" из-за неполадок

В Москве приостановлена работа подворья Александрийской церкви из-за ситуации с ПЦУ

Медведев отправил в отставку главу государственного мусорного оператора

Медведев отправил в отставку главу государственного мусорного оператора
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');