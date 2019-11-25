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Бывший контрактник из Краснодара получил 21 год за убийство молотком женщины и ребенка

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему из Краснодара Виктору Бондаренко за жестокое убийство сожительницы и ее малолетнего сына, сообщает пресс-служба СКР.

Бывший военнослужащий по контракту, младший сержант запаса Бондаренко признан виновным по пунктам "а", "в", "д" части 2 статьи 105 и части 3 статьи 30 пунктов "а", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, а также покушение на убийство более двух лиц). Он приговорен к лишению свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

"Установлено, что 11 января текущего года Бондаренко, находясь в квартире, принадлежащей его матери, нанес своей сожительнице и ее малолетнему сыну удары молотком по голове, от которых они скончались на месте происшествия", - сказано в сообщении.

В этот же день Бондаренко попытался убить и свою мать, но она смогла убежать.

В ходе расследования экс-военный признал свою вину. По результатам психолого-психиатрической судебной экспертизы он признан вменяемым.

Краснодар

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