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Скончалась легендарная разведчица Гоар Вартанян

Скончалась легендарная разведчица Гоар Вартанян
Легенды советской внешней разведки Гоар Вартанян и ее супруг Геворг Вартанян
Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Легендарная советская разведчица Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки.

"Она и ее супруг оставили в судьбах многих разведчиков, да и обычных людей, удивительный след, который уже воспет в книгах, статьях, фильмах и, конечно же, в воспоминаниях. "Анри" и "Анита": Геворк и Гоар Вартанян. Он - Герой Советского Союза! Она - Героиня всех его свершений! Он ушел первым. Сегодня не стало ее", - говорится в сообщении пресс-бюро.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в городе Ленинакан (Гюмри) в Армянской ССР.

В начале 1930-х годов ее семья переехала на жительство в Иран.

В 16 лет Вартанян вступила в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Вартаняна, вместе с которым вела активную разведывательную работу. В 1943 году в составе этой группы Вартанян принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции.

"В 1951 году супруги Вартанян были выведены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян в экстремальных условиях во многих странах мира", - отмечают в СВР.

В 1986 году после 30 лет работы на нелегальном положении супруги Вартанян вернулись на родину, в декабре того же года разведчица вышла на пенсию, однако продолжала вести работу по воспитанию молодых сотрудников.

Геворк Вартанян скончался 10 января на 88-м году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

СВР Гоар Вартанян

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