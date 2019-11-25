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Российским военным в рамках гособоронзаказа поставляли дешевые китайские радиостанции

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники фирмы, поставившей российской армии дешевые китайские аналоги отечественных радиостанций, стали фигурантами уголовного дела, сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП).

"Во исполнение государственного контракта, заключенного с Минобороны России в рамках гособоронзаказа, вместо радиостанций российского производства, ООО "Компас-Р" в 2016 году поставило в войска дешевые аналоги, изготовленные в Китае, которые не соответствовали техническим требованиям, предъявляемым к этим изделиям", - говорится в сообщении.

В результате обмана представителей государственного заказчика коммерсанты похитили свыше 1 млн рублей, отметили в ГВП.

Материалы проверки Московская городская военная прокуратура направила в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве для решения вопроса об уголовном преследовании.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Минобороны РФ

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