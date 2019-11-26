Четыре человека стали жертвами пожара в Красноярском крае

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В городе Ужур Красноярского края ранним утром 26 ноября произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, сообщает Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уточняется, что в ходе тушения пожара в двухквартирном жилом доме были найдены тела трех женщин и одного мужчины.

В краевом главке МЧС предварительной причиной пожара назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Площадь возгорания составила 56 кв. м, в его ликвидации было задействовано 17 человек и пять единиц техники.

В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.