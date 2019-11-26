В Челябинской области домашний тиран напал на полицейских, к которым пришла его экс-жена
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Житель Озерска (ЗАТО Челябинской области) нанес ножевые ранения полицейским, к которым обратилась его бывшая супруга с заявление об угрозах расправы.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, пьяный мужчина 1992 года рождения проследил за своей экс-супругой и поджидал ее на улице рядом пунктом полиции. Во время задержания нанес сотрудникам полиции касательные ножевые ранения".
Дело в отношении подозреваемого возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти.
В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ уточнили, что пострадали двое полицейских и бывшая жена подозреваемого.