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В Челябинской области домашний тиран напал на полицейских, к которым пришла его экс-жена

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Житель Озерска (ЗАТО Челябинской области) нанес ножевые ранения полицейским, к которым обратилась его бывшая супруга с заявление об угрозах расправы.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, пьяный мужчина 1992 года рождения проследил за своей экс-супругой и поджидал ее на улице рядом пунктом полиции. Во время задержания нанес сотрудникам полиции касательные ножевые ранения".

Дело в отношении подозреваемого возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ уточнили, что пострадали двое полицейских и бывшая жена подозреваемого.

Челябинская область

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