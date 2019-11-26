Суд смягчил приговор одному фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Адмирал", унесшем 19 жизней

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана во вторник вынес решение по апелляционным жалобам на приговоры обвиняемым по делу о пожаре в торговом комплексе "Адмирал" в Казани, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Суд смягчил приговор гендиректору фирмы-собственника ТК "Адмирал" - УК "АС Менеджмент" Роберту Хайруллину с 9,5 лет до 6 лет и 2 месяцев колонии.

Сроки заключения остальных подсудимых суд оставил без изменения.

В мае Московский районный суд Казани приговорил к реальным срокам лишения свободы всех 12 обвиняемых по делу о пожаре в торговом комплексе "Адмирал".

К самому длительному заключению - 13 годам колонии - суд приговорил директора ООО "Заря", арендатора торгового центра "Адмирал" Гусейна Гахраманова.

Заместители директора "Зари" Гюльгусейн Наджафов и Николай Каекин получили 9,5 лет и 7 лет колонии соответственно.

Гендиректор фирмы-собственника УК "АС Менеджмент" Роберт Хайруллин был приговорен к 9,5 годам колонии.

Инспектор стройнадзора Галия Исаева получила 5 лет, экс-начальник межрайонного отдела службы судебных приставов Жанна Алпарова - 7 лет, бывший судебный пристав-исполнитель Минзиля Сафина - 4,5 года колонии.

Рабочим Наилю и Ниязу Габдулхаевым и Фирдинату Ульданову суд назначил по 6,5 лет, Фанису Мухаметханову - 6 лет, Альберту Халикову - 4,5 года колонии соответственно.

Пожар в ТЦ "Адмирал" в Казани произошел 11 марта 2015 года. Общая площадь обрушения здания торгового центра составила 12 тыс. кв. м. Погибли 19 человек, еще 61 получил телесные повреждения; 622 физическим и юридическим лицам причинен материальный ущерб на сумму более 1,5 млрд рублей.

По данным следствия, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.

Потерпевшими признаны 703 человека, в том числе родственники 19 погибших. Ими предъявлены требования о возмещении морального вреда на сумму 11,27 млрд рублей.