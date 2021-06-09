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ВС Татарстана частично оправдал главу фирмы-собственника сгоревшего ТЦ "Адмирал"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана в среду при повторном рассмотрении дела о пожаре в торговом комплексе "Адмирал", унесшем жизни 19 человек, смягчил приговор гендиректору фирмы-собственника "Адмирала" – АО "УК "АС Менеджмент" - Роберту Хайруллину. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель суда Наталья Лосева.

"Приговор Кировского районного суда Казани от 21 мая 2019 года в отношении осужденного Хайруллина Роберта Ириковича в части, которой он осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для потребителя - ИФ), отменить", - процитировала она новый приговор суда.

Пожар в торговом центре "Адмирал" в Казани

Приговоры трем другим осужденным по делу о пожаре в "Адмирале" суд в среду оставил без изменения.

Пожар в ТЦ "Адмирал" в Казани произошел в марте 2015 года, погибли 19 человек, еще 61 получил травмы.

В мае 2019 года Кировский районный суд Казани приговорил всех 12 обвиняемых по делу о пожаре в "Адмирале" к реальным срокам лишения свободы.

В частности, Хайруллин был признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), части 2 статьи 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для потребителя).

В ноябре того же года Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционные жалобы осужденных, но снизил срок заключения только Хайруллину – с 9,5 года до 6 лет и 2 месяцев колонии. В январе 2020 года Хайруллин вышел на свободу по УДО.

В феврале 2021 года Шестой кассационный суд общей инстанции в Самаре частично отменил приговор Кировского райсуда Казани четверым осужденным – Хайруллину, а также директору компании-арендатора "Адмирала" Гусейну Гахраманову, его заместителям Гульгусейну Наджафову и Николаю Каекину – и вернул дело на пересмотр в Верховный суд Татарстана.

Татарстан Казань ТЦ Адмирал

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