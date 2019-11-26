"Магнит" выделил фармацевтическое направление в отдельную структуру

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) выделил фармацевтическое направление в отдельную структуру.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в состав нового подразделения "Магнит Фарма" вошли фармацевтический дистрибутор "Магнит Фарма", образованный в результате интеграции "СИА Групп", и все точки "Магнит Аптека". Коммерческим директором подразделения назначена Юлия Собакина, которая до прихода в "Магнит" занимала руководящие позиции в компаниях "36,6", "Ригла", "НоваМедика" и др.

Согласно пресс-релизу, создание отдельной управленческой структуры обусловлено спецификой фармацевтического бизнеса, которая требует глубокой коммерческой и операционной экспертизы. Новое подразделение будет находиться в сфере ответственности направления "Здоровье и красота", которое возглавляет Валерия Солок. Это направление в "Магните" отвечает за кроссформатное покупательское предложение в области поддержания здорового образа жизни, красоты и здоровья.

Коммерческий директор "Магнита Фарма" будет курировать коммерческую деятельность подразделения, обеспечивать развитие ассортимента аптек, запуск собственных торговых марок (СТМ) и совершенствовать формат "Магнит Аптека" для покупателей.

Как считает Солок, слова которой приводятся в пресс-релизе, выделение фармацевтического направления в отдельную управленческую структуру внутри "Магнита" придаст дополнительный импульс развитию этого сегмента бизнеса.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. На конец сентября сеть "Магнита" объединяла 20,497 тыс. магазинов, включая 14,507 тыс. магазинов "у дома", 467 супермаркетов и 5,523 тыс. магазинов дрогери.