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Суд отказал в освобождении от пожизненного серийному убийце из Тольятти

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Советский районный суд города Самары в среду принял решение отказать в освобождении с связи с болезнью отбывающему пожизненный срок серийному убийце из Тольятти Олегу Рылькову.

"Рассмотрев ходатайство Рылькова об освобождении от наказания в связи с болезнью, суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства", - говорится в материалах суда.

Как сообщалось, Рыльков уже подавал аналогичные прошения в 2015 и 2017 году, и оба раза суд отказывал ему в их удовлетворении.

В СИЗО в Самаре Олег Рыльков был переведен из колонии "Черный дельфин" (Оренбургская область) летом 2019 года для рассмотрения его ходатайства об освобождении в связи с болезнью.

Кроме того, в 2019 году Рыльков подал явку с повинной, признавшись в изнасилованиях и убийствах двух девочек, совершенных в 1994 и 1997 годах.

Преступления считались нераскрытыми. В настоящее время расследование завершено и уголовное дело в отношении Рылькова передано в суд. Его обвиняют по пп. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).

В 1998 году Рыльков был приговорен к смертной казни за серию изнасилований и убийств детей, совершенных в Тольятти. Позднее по указу президента РФ приговор был изменен на пожизненное заключение.

Самарская область

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