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Матвиенко назвала сокращение населения главным вызовом России

Матвиенко назвала сокращение населения главным вызовом России
Валентина Матвиенко
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Угроза сокращения численности населения РФ является главным вызовом, с которым в данный момент столкнулось государство, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко.

"Главный вызов, с которым сталкивается сейчас страна, - падение рождаемости, угроза ощутимого сокращения численности населения России. Если не остановим этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны, ее безопасность", - написала Матвиенко в своей статье, опубликованной в четверг в "Российской газете".

По мнению спикера Совета Федерации, "ключ к решению проблемы один - всесторонняя поддержка семей с детьми, повышение их благополучия, упрочение семейных устоев".

"Это вопрос нашего будущего. Национальные проекты, бюджет содержат комплекс необходимых для этого мер. Цель - преодоление ситуации, когда рождение ребенка может вытолкнуть семью за черту бедности", - пояснила Матвиенко.

"Хочу подчеркнуть, что, пожалуй, впервые государственная политика в области детства опирается на мощный финансовый фундамент", - добавила она.

Председатель Совета Федерации также обратила внимание на то, что "обязанность федеральной власти, субъектов Российской Федерации - своевременное доведение денег до адресата, их стопроцентное освоение".

"Надо не только выстроить бесперебойно работающие механизмы. Не менее важно, чтобы люди знали о мерах поддержки. Опросы показывают, что почти 35% семей не в курсе о положенных им льготах. Необходимо улучшить политику информирования в этой сфере", - отметила Матвиенко.

При этом, по ее мнению, "успешное осуществление всего намеченного в сфере детской и семейной политики жизненно важно для будущего страны".

"Вот поче

Совет Федерации Валентина Матвиенко

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