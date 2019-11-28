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В Дагестане обезвредили банду из 250 человек, причастную к убийствам и теракту

В Дагестане обезвредили банду из 250 человек, причастную к убийствам и теракту
Архивное фото
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Дагестане пресекли деятельность организованной преступной группы "Шараповские", сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там отметили, что в группировку входило более 250 человек, в том числе действующие на тот момент (2007-2015 годы) сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты адвокатской палаты республики и члены террористического подполья.

По данным ФСБ, участники банды причастны к совершению в 2007-2015 гг. в Дагестане и Москве серии убийств бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.

Кроме того, выяснилось, что в 1998 году они устроили в Махачкале теракт, в результате которого погибли несколько десятков человек и более сотни были тяжело ранены.

В ФСБ отметили, что основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.

ФСБ Дагестан Шараповские

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