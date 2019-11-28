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Суд приговорил к 20 годам колонии жителя Тольятти, спьяну убившего годовалую дочь

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Самарский областной суд признал виновным 28-летнего жителя Тольятти в истязании и убийстве годовалой дочери, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщалось, в октябре 2018 года в Тольятти из квартиры по месту жительства в больницу была доставлена годовалая девочка с телесными повреждениями в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро ребенок скончался. По подозрению в совершении преступления был задержан отец девочки. В момент совершения преступления он был пьян.

Тольятти

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