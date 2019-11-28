Военные стран-участниц ОДКБ примут участие в параде Победы 9 мая 2020 года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил об участии военных контингентов стран ОДКБ в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.

"Ждем лидеров государств - членов Организации (ОДКБ) на торжествах в Москве 9 мая 2020 года. Признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в параде Победы на Красной площади", - сказал Путин в четверг на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Путин отметил, что в следующем году в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне согласован подробный план, предусматривающий проведение мероприятий во всех странах-участницах ОДКБ.

Путин также заявил, что придает особое внимание тому, чтобы государства ОДКБ "и далее выступали с единых позиций в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов Советского Союза в разгроме фашизма".

Президент РФ напомнил, что в ноябре профильный комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Путин выразил признательность всем участникам ОДКБ, которые "не только солидарно поддержали резолюцию, но и стали ее соавторами".