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Минобороны РФ сертифицировало отечественную систему хранения данных Baum на базе Astra Linux

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Система хранения данных (СХД) Baum проект "Тропосфера" на основе операционной системы Astra Linux Special Edition получила сертификат министерства обороны России, сообщает пресс-служба группы компаний Astra Linux.

"Это первое доверенное решение такого уровня в сегменте систем хранения данных. В свете последних правительственных инициатив по ограничению закупок зарубежных СХД для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры страны оно становится особо актуальным и востребованным", - сказал директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По информации пресс-службы, в данном программно-аппаратном решении операционная система Astra Linux Special Edition отвечает за обеспечение встроенными сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа, а ПО "ПТК СХД "БАУМ" реализовывает функциональные возможности хранения данных и гарантирует отсутствие недекларированных возможностей.

"Получение сертификата министерства обороны подтверждает, что отечественная система хранения данных на российской операционной системе может применяться в информационных системах оборонной промышленности и других объектах критической информационной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Системы хранения BAUM предназначены для широкого спектра реальных задач современного предприятия, поддерживают блочный и файловый доступ к данным, имеют расширенные функции управления данными: мгновенные снимки, клоны, удаленная репликация и восстановление, отмечает пресс-служба.

Как отмечается, основными преимуществами СХД BAUM являются интуитивно понятный интерфейс на русском языке со встроенными модулями диагностики, высокая производительность, надежность и отказоустойчивость за счет дублирования всех компонентов, а также возможность интегрироваться с популярным прикладным программным обеспечением и с "особыми" приложениями заказчика.

Минобороны РФ

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