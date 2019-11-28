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Российские военные успешно запустили баллистическую ракету "Тополь" в сторону Казахстана

Российские военные успешно запустили баллистическую ракету "Тополь" в сторону Казахстана
Транспортировка пусковой установки "Тополь". Архивное фото.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в четверг осуществили пуск с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальной ракеты "Тополь" с учебной боевой частью, сообщили в Минобороны РФ.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты проведен с подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", говорится в сообщении.

Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объёме, заявили в Минобороны РФ.

Объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона "Капустин Яр" расположены в четырех областях РФ (Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской) и пяти областях Казахстана (Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Жалбылской) на земельных участках общей площадью около 9,5 млн гектаров.

В Минобороны РФ заявляли, что испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс "Капустина Яра" позволяют испытывать боевое оснащение, в том числе "перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН".

В Минобороны РФ ранее отмечали, что на трассе "Капустин Яр - Балхаш" идет отработка элементов и систем национальной противоракетной обороны.

Минобороны РФ

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