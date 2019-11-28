В МВД заявили о снижении количества погибших в ДТП в России

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В связи с реализацией нацпроекта безопасности дорожного движения в России число погибших в ДТП снизилось на 9,3%, заявил радио "Коммерсантъ-FM" замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

"По нашей статистике, на сегодняшний момент наблюдается как снижение количества самих ДТП, количества раненых, так и количества погибших. Причём цифра по погибшим достигла 9,3%", - сказал он.

Он назвал этот результат "неплохим" по сравнению даже с динамикой 2018 года.

В августе он говорил той же радиостанции, что с 2012 года количество погибших в автоавариях снизилось с 36 000 до 18 000 в 2018 году, а за первое полугодие текущего года количество "ДТП и раненых" снизилось "на 2-5%".