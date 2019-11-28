Поиск

В МВД заявили о снижении количества погибших в ДТП в России

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В связи с реализацией нацпроекта безопасности дорожного движения в России число погибших в ДТП снизилось на 9,3%, заявил радио "Коммерсантъ-FM" замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

"По нашей статистике, на сегодняшний момент наблюдается как снижение количества самих ДТП, количества раненых, так и количества погибших. Причём цифра по погибшим достигла 9,3%", - сказал он.

Он назвал этот результат "неплохим" по сравнению даже с динамикой 2018 года.

В августе он говорил той же радиостанции, что с 2012 года количество погибших в автоавариях снизилось с 36 000 до 18 000 в 2018 году, а за первое полугодие текущего года количество "ДТП и раненых" снизилось "на 2-5%".

МВД Олег Понарьин

Новости по теме

Новости

Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

Что произошло за день: четверг, 28 ноября

В Думу внесены поправки об обязательном психиатрическом обследовании преподавателей

В Думу внесены поправки об обязательном психиатрическом обследовании преподавателей

По делу братьев Магомедовых заочно арестованы еще два бизнесмена

"Газпром", МММ и ЮКОС названы самыми известными компаниями начала 90-х в России

"Газпром", МММ и ЮКОС названы самыми известными компаниями начала 90-х в России

Российские военные успешно запустили баллистическую ракету "Тополь" в сторону Казахстана

Российские военные успешно запустили баллистическую ракету "Тополь" в сторону Казахстана

Матвиенко пообещала обнародовать законопроект о домашнем насилии 29 ноября

Ученые заявили о массовой гибели сибирских птиц в Индии

Ученые заявили о массовой гибели сибирских птиц в Индии

Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Christofari

Сотруднику "Голоса" Удоту назначили 320 часов обязательных работ за угрозы журналистам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');