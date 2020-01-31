Жительнице Севастополя предъявлено обвинение в госизмене

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста жительнице Севастополя Галине Довгополой, обвиняемой в государственной измене. Она останется под стражей до 27 апреля".

В суде уточнили, что женщине предъявлено обвинение в государственной измене, наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В суде отказались от других комментариев, уточнив, что материалы дела содержат гриф "секретно" и не могут быть разглашены.

Между тем, СМИ ранее сообщали, что 64-летняя жительница Севастополя была задержана сотрудниками спецслужбы в ноябре 2019 года. 27 ноября 2019 года по ходатайству следствия Ленинский районный суд Севастополя заключил ее под стражу на два месяца.

Позже женщина была доставлена в один из изоляторов Москвы.

29 ноября в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Севастополе гражданки России, "которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера".