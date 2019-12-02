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Трое школьников утонули в Брянской области

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Тела трех подростков в возрасте 11, 12 и 13 лет подняты из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник в следственном управлении Следственного комитета РФ по Брянской области, по факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, ребята провалились под лед", - отметил источник.

В местных СМИ сообщается, что погибшие - ученики местной школы Никита, Матвей и Игорь.

Брянская область МЧС СКР

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