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Двое детей утонули в овраге в Приморье

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Тела семилетнего мальчика и трехлетней девочки обнаружены в Спасском районе Приморья, по предварительным данным, они утонули, говорится в сообщении следственного управления СКР по Приморскому краю, распространенном во вторник.

По данным ведомства, тела детей были найдены в заполненном водой овраге в селе Летно-Хвалынское.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Приморье

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