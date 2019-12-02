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Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал отца мальчика, который был найден мертвым в одном из районов города.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Свердловского облсуда, мужчина отправлен в СИЗО до 26 января 2020 года включительно.

Тело ребенка, умершего от удушения, было обнаружено в одном из лесопарков города. По подозрению в его убийстве в Уфе был задержан отец мальчика.

По делу также проходит 48-летняя уроженка Башкортостана, которую местные СМИ называют главой религиозной секты. Женщине предъявлено обвинение в пособничестве убийству. Мера пресечения ей пока не избрана.

Как писали региональные журналисты, одной из версий произошедшего называется убийство на религиозной почве. Ребенка могли убить, "изгоняя бесов" плетьми.

Ранее сообщалось, что ребенок, предположительно, гражданин Белоруссии.

Екатеринбург

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