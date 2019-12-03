Барк "Седов" будет отправлять "бутылочную почту" во время кругосветки

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Во время кругосветного плавания с борта парусника "Седов" будет практически ежедневно отправляться "бутылочная почта", сообщила в понедельник журналистам член Морской коллегии при правительстве России, директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Сотрудник музея будет отправлять почту как только "Седов" будет выходить в море из любого порта. В бутылки положат сообщения на пяти языках: русском, английском, немецком, французском и испанском. У этой почты есть прикладное значение для морской науки: отслеживая передвижение бутылок можно составить более точную картину поверхностных течений.

У музея есть опыт отправки "бутылочной почты". Во время первого кругосветного плавания барка "Крузенштерн" в 1995-1996 годах было брошено 186 бутылок, из них обратно вернулись только 13. Самое далекое возвращение – из Австралии. Одну из бутылок, брошенных в Атлантическом океане, нашли в Тунисе: то есть она проплыла через Гибралтарский пролив.

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" проплывут вокруг земного шара, а барк "Крузенштерн" через Атлантический океан. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

Парусник "Паллада" вышел в кругосветное плавание 1 ноября. Выход в плавание барков "Седов" и "Крузенштерн" запланирован на 7 декабря. Проводы барков пройдут в Калининграде.

По пути следования парусники зайдут более чем в портов 40 иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. За время плавания три судна должны пройти около ста тысяч морских миль. Во время каждой остановки пройдут культурно-просветительские мероприятия.