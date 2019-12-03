Поиск

Барк "Седов" будет отправлять "бутылочную почту" во время кругосветки

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Во время кругосветного плавания с борта парусника "Седов" будет практически ежедневно отправляться "бутылочная почта", сообщила в понедельник журналистам член Морской коллегии при правительстве России, директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Сотрудник музея будет отправлять почту как только "Седов" будет выходить в море из любого порта. В бутылки положат сообщения на пяти языках: русском, английском, немецком, французском и испанском. У этой почты есть прикладное значение для морской науки: отслеживая передвижение бутылок можно составить более точную картину поверхностных течений.

У музея есть опыт отправки "бутылочной почты". Во время первого кругосветного плавания барка "Крузенштерн" в 1995-1996 годах было брошено 186 бутылок, из них обратно вернулись только 13. Самое далекое возвращение – из Австралии. Одну из бутылок, брошенных в Атлантическом океане, нашли в Тунисе: то есть она проплыла через Гибралтарский пролив.

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" проплывут вокруг земного шара, а барк "Крузенштерн" через Атлантический океан. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

Парусник "Паллада" вышел в кругосветное плавание 1 ноября. Выход в плавание барков "Седов" и "Крузенштерн" запланирован на 7 декабря. Проводы барков пройдут в Калининграде.

По пути следования парусники зайдут более чем в портов 40 иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. За время плавания три судна должны пройти около ста тысяч морских миль. Во время каждой остановки пройдут культурно-просветительские мероприятия.

парусник "Седов" фрегат "Паллада" барк "Крузенштерн"

Новости по теме

Новости
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Следователи установили виновного в гибели Superjet в мае этого года

Следователи установили виновного в гибели Superjet в мае этого года
Борьба с иноагентами

Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Что произошло за день: понедельник, 2 декабря

В МЧС объяснили, что мост в Оренбурге рухнул во время ремонта

В МЧС объяснили, что мост в Оренбурге рухнул во время ремонта

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Путин снял запрет на свастику в искусстве и науке

Судья по делу о банкротстве "ЮТэйр" обвинил авиакомпанию в жульничестве

Судья по делу о банкротстве "ЮТэйр" обвинил авиакомпанию в жульничестве

Жителям Дальнего Востока еще год разрешили ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС

Жителям Дальнего Востока еще год разрешили ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС

Аэропорт "Домодедово" получил анонимный сигнал об угрозе взрыва

Аэропорт "Домодедово" получил анонимный сигнал об угрозе взрыва

Курильщики в РФ готовы бороться с новыми запретами на потребление табака

Курильщики в РФ готовы бороться с новыми запретами на потребление табака
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');