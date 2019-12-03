Пожар в ангаре Петербурга локализовали на площади 12 тыс. кв. метров

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Петербургские пожарные после обрушения горящего ангара с каучуком и фанерой во вторник сообщили о локализации огня.

Как отметила пресс-служба регионального главка МЧС, пожар был локализован на площади 12 тыс. кв. метров в 7:56. Ранее она сообщила об обрушении горящего строения.

Склад логистической компании "Логистика-Терминал" загорелся в Пушкинском районе Петербурга во вторник. По словам начальника регионального главка МЧС РФ Алексея Аникина, при пожаре никто не пострадал.

К тушению пожара привлечены два пожарных поезда, 220 человек и 49 единиц техники. Для контроля состояния воздуха на месте происшествия работают Роспотребнадзор и химико-радиометрическая лаборатория.