Правительство отзовет законопроект об уничтожении конфискованных товаров легкой промышленности

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Правительство отзывает из Госдумы разработанный Минпромторгом законопроект, который определял конкретный перечень статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), по которым незаконно находящиеся в обороте товары легкой промышленности могут быть изъяты и уничтожены.

Документ (N438572-7) был внесен правительством весной прошлого года и принят в первом чтении в июле 2018 года.

Рассмотрение законопроекта включено в повестку заседания Госдумы на вторник. При этом ответственный комитет - по законодательству - предлагает законопроект отклонить. В его заключении говорится, что письмо с таким предложением поступило от правительства РФ. По мнению комитета, применение ряда норм законопроекта "может вызвать затруднение в правоприменительной практике".

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пояснял, что в действующем законодательстве РФ есть неопределенность понятия незаконного оборота товаров легкой промышленности. "Нами предлагается установить конкретный круг составов преступлений и правонарушений, за совершение которых будет следовать уничтожение изъятых товаров легкой промышленности", - говорил он, представляя законопроект в Госдуме в рамках первого чтения.

По словам замминистра, в РФ сейчас сложилась правоприменительная практика, по которой за одни и те же нарушения изъятые товары могут быть как уничтожены, так и нет - все зависит от того, отнесут ли нарушение к "незаконному обороту" в каждом конкретном случае.

"Мы определили круг статей Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса, по которым товары легкой промышленности могут быть изъяты в рамках дела и впоследствии уничтожены. Это нарушение законодательства в области предпринимательской деятельности, о таможенном регулировании, о техническом регулировании и сертификации, о маркировке товаров средствами идентификации, о защите интеллектуальных прав", - пояснял замминистра.

Также законопроект определял, что в целях защиты частной собственности решение об уничтожении будет приниматься только судом. Сейчас по административным правонарушениям такие решения могут принимать должностные лица органов власти.