Правительство предложило упростить выдачу паспортов родителям взрослых россиян

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, совершенствующий законодательство о гражданстве РФ.

Документ касается ситуации, когда нетрудоспособные иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ, намерены получить российский паспорт. Сейчас они вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, если имеют дееспособных сына или дочь, достигших 18 лет и являющихся гражданами РФ.

В 2018 году таким образом гражданство РФ приобрели 8 тыс. 250, за 6 месяцев 2019 года - 4 тыс. 413 иностранца.

Как следует из сопроводительной записки, для привлечения в экономику РФ дополнительных трудовых ресурсов предлагается исключить такое обязательное условие, как нетрудоспособность.

При этом отмечается, что условие о дееспособности совершеннолетних детей является в данном случае предупредительной мерой и позволит приобретать гражданство РФ иностранным гражданам, поддерживающим родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми.