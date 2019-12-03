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В Уфе в здании депо загорелся тепловоз

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пожар тушат в железнодорожном депо Уфы, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС во вторник.

"В 10:23 (по Москве) поступило сообщение о горении тепловоза в здании депо на улице Путейская Орджоникидзевского района Уфы. Имеются сведения о двух пострадавших мужчинах, которые доставлены для осмотра в больницу. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.

К тушению пожара по повышенному рангу привлечено 10 единиц техники и 28 человек личного состава, подано два ствола РСК-50, три ствола высокого давления.

В 10:53 (по московскому времени) пожар удалось локализовать на площади 70 кв. м, в 11:30 - на стене депо на площади 50 кв.м.

Уфа Башкортостан

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