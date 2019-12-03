Маршрутка сбила школьницу под Белгородом

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Маршрутный автобус, не справившийся с подъемом под Белгородом, высадил пассажиров и травмировал 11-летнюю девочку, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.

По предварительным данным, около 7:10 автобус "Скания", двигаясь по автодороге "Новосадовый - Севрюково" из села Ближняя Игуменка в направлении Белгорода, остановился из-за пробуксовки колес. При этом пассажиры покинули салон.

При попытке преодолеть подъем автобус занесло. Водитель совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая вышла из салона и находилась рядом, говорится в сообщении.

Школьница получила травмы и была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что во вторник утром автобус "ПАЗ" с пассажирами опрокинулся в кювет в Белгородской области. ДТП произошло на улице Зеленая села Архангельское Старооскольского городского округа. Автобус, в салоне которого находилось 15 человек, двигался по маршруту "Преображенка - Старый Оскол". По данным ГИБДД, виновником аварии, предположительно, был 60-летний водитель автобуса, который не справился с управлением. За медицинской помощью обратились пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Опасности для их жизни нет.