Поиск

КПРФ проведет общероссийскую акцию протеста против "очернения" коммунистов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - КПРФ проведёт 14 декабря всероссийскую акцию протеста против "очернения" ее представителей, которое, по мнению коммунистов, имеет место на гостелевидении, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Мы не позволим хаять и обливать грязью ни наших руководителей, ни народные предприятия", - сказал Зюганов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

По его словам, за прошедшую неделю появилось "еще 30 сюжетов - один грязнее другого". "Просто всех (представителей КПРФ - ИФ) вымазали", - сказал лидер коммунистов.

В частности, подобные сюжеты касаются губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который представляет КПРФ, а также кандидата на пост президента от партии на выборах 2018 года Павла Грудинина, сказал Зюганов.

"Те, кто занимается этой грязной работой, подрывают ни авторитет Иркутской области или Левченко, ни авторитет Грудинина - у них есть авторитет, они подрывают стабильность в стране и опускают власть ниже плинтуса, которая позволяет это делать на государственных телеканалах", - сказал лидер КПРФ.

В свою очередь депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков сказал на пресс-конференции, что против партии развязана информационная война.

В конце октября сообщалось, что Левченко подал пять исков о защите чести, достоинства и деловой репутации в иркутский суд к местным СМИ. Суть исковых требований не раскрывалась.

КПРФ Геннадий Зюганов Иркутская область Сергей Левченко Павел Грудинин

Новости по теме

Новости

В Минкомсвязи связали проблему интернет-пиратства с нехваткой легального контента

В Минкомсвязи связали проблему интернет-пиратства с нехваткой легального контента
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в "Шереметьево"

Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в "Шереметьево"

РФ по итогам 10 лет заняла 117-е место в рейтинге благотворительности

Петрозаводского маньяка приговорили к пожизненному заключению

Дума приняла закон о переходе с 2021 года на электронные трудовые книжки

Дума приняла закон о переходе с 2021 года на электронные трудовые книжки

ФСБ задержала участников "Хизб ут-Тахрир", вербовавших мусульман и мигрантов

Конфликт России с Турцией

В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ об атаке на российский Су-24

В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ об атаке на российский Су-24

Пьяный житель Татарстана убил экс-жену, сына и пасынка

"Эсеры" не поддержат закон о домашнем насилии из-за риска передачи детей в гей-семьи за рубеж

"Эсеры" не поддержат закон о домашнем насилии из-за риска передачи детей в гей-семьи за рубеж

Авария оставила Нарьян-Мар без воды

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');