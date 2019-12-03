КПРФ проведет общероссийскую акцию протеста против "очернения" коммунистов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - КПРФ проведёт 14 декабря всероссийскую акцию протеста против "очернения" ее представителей, которое, по мнению коммунистов, имеет место на гостелевидении, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Мы не позволим хаять и обливать грязью ни наших руководителей, ни народные предприятия", - сказал Зюганов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

По его словам, за прошедшую неделю появилось "еще 30 сюжетов - один грязнее другого". "Просто всех (представителей КПРФ - ИФ) вымазали", - сказал лидер коммунистов.

В частности, подобные сюжеты касаются губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который представляет КПРФ, а также кандидата на пост президента от партии на выборах 2018 года Павла Грудинина, сказал Зюганов.

"Те, кто занимается этой грязной работой, подрывают ни авторитет Иркутской области или Левченко, ни авторитет Грудинина - у них есть авторитет, они подрывают стабильность в стране и опускают власть ниже плинтуса, которая позволяет это делать на государственных телеканалах", - сказал лидер КПРФ.

В свою очередь депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков сказал на пресс-конференции, что против партии развязана информационная война.

В конце октября сообщалось, что Левченко подал пять исков о защите чести, достоинства и деловой репутации в иркутский суд к местным СМИ. Суть исковых требований не раскрывалась.