В Минкомсвязи связали проблему интернет-пиратства с нехваткой легального контента

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Нехватка легального контента в интернете заставляет пользователей обращаться к пиратам, поэтому российским и зарубежным правообладателям нужно повысить эффективность размещения и доступность своих произведений в Сети, считает глава департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина.

Об этом Ларина заявила во вторник на "круглом столе", посвященном проблеме защиты интеллектуальной собственности и цифрового контента в интернете. "Потому что задача все-таки не только технологическая, но перед нами стоит и такой социальный вызов: нам нужно уходить от понимания того, что любой размещенный контент (в интернете - ИФ) - им можно пользоваться. Но это можно сделать только если вот этот доступный, технологически и физически контент может быть легко легализован", - пояснила она.

По словам Лариной, исследования подтверждают, что "уже многие люди готовы платить за контент", так как осознают риски поиска и использования пиратского контента - потерянное время, заражение своего компьютера, претензии со стороны правоохранительных органов или правообладателей. В связи с этим вопрос заключается в технологической, финансовой, организационной доступности произведений для того, чтобы этот контент можно было получить, сказала она.

"Я сама, могу сказать, что за последнее время неоднократно, к сожалению, сталкивалась с тем, что некоторые произведения, которые, в общем, легко доступны в интернете (на пиратских сайтах - ИФ), на легальных площадках я найти не могу. И при всем желании не могу даже за деньги это получить, причем это не относится к новым фильмам и так далее. Это парадокс", - отметила чиновница.

Представитель Минкосвязи выразила уверенность, что с подобными ситуациями сталкиваются миллионы людей не только в России, но и во всем мире. "Когда вопрос не только в том, что они ищут специально бесплатный контент - они, в принципе, ищут то, что они хотят прочитать или посмотреть, или услышать, но им не предлагают это в легальном варианте, в таком доступном", - подчеркнула Ларина.

По ее мнению, это важная задача в том числе с точки зрения технологических решений. Она напомнила, что ещё в 2012 году была разработана концепция информационно-коммуникационной платформы для оборота легального контента в Сети, "дальше аналогичные решения разрабатывались и на уровне бизнес-структур, но тем не менее это до сих не нашло, к сожалению, своего масштабного применения".

"И поэтому я, к сожалению, вижу и сталкиваюсь с ситуациями, когда на протяжении часа пытаюсь на легальных площадках найти какой-то фильм, заплатить за него, так-сяк, либо по абонентской плате. В конце концов мои дети говорят: "Мама, давай мы тебе его уже скачаем, и все вместе посмотрим этот фильм", - рассказала Ларина.

Кроме того, считает она, наличие легального доступного контента решает и воспитательную задачу. По словам главы департамента, "мы не должны упустить следующее поколение, потому что они должны понимать ценность интеллектуальной собственности" как для самих себя, так и для будущих производителей такой продукции.