Поиск

Россия удвоит число кораблей с "Калибрами"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - РФ увеличит вдвое количество кораблей, вооруженных ракетами "Калибр", сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается группировки стратегических неядерных сил ВМФ, то ее основу составляют корабли-носители высокоточного оружия - ракет большой дальности "Калибр". Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. километров", - сказал президент на совещании во вторник в Сочи.

В РоссииДальность ракеты "Калибр" наземного базирования составит до 2,6 тыс. кмЧитать подробнее

По его словам, выполнение заданий Государственной программы вооружения позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое.

Как сообщал "Интерфакс", современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Установка может запускать несколько типов ракет "Калибр", а также ракеты "Оникс", "БраМос" и "Циркон".

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Мошенник поставил в выборгском лесу лжестолбы и якобы провел через границу нелегалов из Азии

Россиянку убили в Барселоне

В Минкомсвязи связали проблему интернет-пиратства с нехваткой легального контента

В Минкомсвязи связали проблему интернет-пиратства с нехваткой легального контента
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в "Шереметьево"

Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в "Шереметьево"

РФ по итогам 10 лет заняла 117-е место в рейтинге благотворительности

Петрозаводского маньяка приговорили к пожизненному заключению

КПРФ проведет общероссийскую акцию протеста против "очернения" коммунистов

Дума приняла закон о переходе с 2021 года на электронные трудовые книжки

Дума приняла закон о переходе с 2021 года на электронные трудовые книжки

ФСБ задержала участников "Хизб ут-Тахрир", вербовавших мусульман и мигрантов

Конфликт России с Турцией

В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ об атаке на российский Су-24

В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ об атаке на российский Су-24
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');