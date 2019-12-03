Россия удвоит число кораблей с "Калибрами"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - РФ увеличит вдвое количество кораблей, вооруженных ракетами "Калибр", сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается группировки стратегических неядерных сил ВМФ, то ее основу составляют корабли-носители высокоточного оружия - ракет большой дальности "Калибр". Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. километров", - сказал президент на совещании во вторник в Сочи.

По его словам, выполнение заданий Государственной программы вооружения позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое.

Как сообщал "Интерфакс", современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Установка может запускать несколько типов ракет "Калибр", а также ракеты "Оникс", "БраМос" и "Циркон".