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Закон о запрете размещения кондиционеров на исторических здания прошел I чтение

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете размещения кондиционеров и иных технических средств на фасадах объектов культурного наследия.

Запрещается устанавливать внешние блоки кондиционеров, антенны, в том числе спутниковые, и другие технические устройства и за исключением устройств охраны и сигнализации на фасадах зданий, признанных объектами культурного наследия (ОКН), если фасад относится к его предмету охраны.

Оборудование, установленное до вступления закона в силу на фасадах жилых домов, признанных ОКН,подлежит демонтажу только при реставрации.

Оборудование, установленное на фасаде объекта культурного наследия, не относящегося к жилищному фонду, подлежит демонтажу в течение 180 дней со дня вступления законопроекта в силу.

Госдума

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