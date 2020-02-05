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Перед Иваном Голуновым извинилась прокуратура ЗАО Москвы

Перед Иваном Голуновым извинилась прокуратура ЗАО Москвы
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла журналисту Ивану Голунову официальные извинения за необоснованное уголовное преследование, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Соответствующий документ уже направлен пострадавшему.

В середине января стало известно, что Голунов потребовал извинений от имени государства от Генпрокуратуры. В его жалобе на имя нового главы надзорного ведомства Игоря Краснова говорилось: "Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства".

Журналист напомнил, что извинения он должен был получить в письменной форме не позднее чем через месяц со дня прекращения уголовного дела.

Голунова задержали в центре Москвы 6 июня сотрудники полиции Западного округа. На следующий день стало известно, что ему вменяют попытку сбыта наркотиков. В пресс-службе столичного ГУ МВД заявили, что у него при себе нашли наркотики, а дома - не только наркотики, но и весы. 8 июня он был отправлен под домашний арест. В суде он говорил, что наркотики ему подбросили. 11 июля глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что дело в его отношении закрыто за его непричастностью в преступлении.

Журналиста отпустили. В конце января 2020 года задерживавших его полицейских арестовали, обвинив в том, что они подбросили ему наркотики. Арестованные, которых еще летом уволили из полиции, вину отрицают. Голунов получил в деле статус потерпевшего.

3 февраля стало известно, что Генпрокуратура перенаправила заявление Голунова с требованием извинений в прокуратуру Москвы, указав, что извиняться перед реабилитированным должен прокурор, непосредственно надзиравшим за уголовным делом.

Также защите журналиста сообщили, что его обращение направили в городскую прокуратуру для проверки его доводов.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин прокомментировал это решение как попытку Генпрокуратуры "выставить крайней прокуратуру Москвы", поскольку именно Генпрокуратура в настоящее время осуществляет надзор за уголовным делом, по которому раньше обвиняемым проходил Голунов и по которому сейчас к ответственности привлекаются те, кто его задерживал.

Иван Голунов вышел на свободу

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Иван Голунов Генпрокуратура Москва МВД Сергей Бадамшин

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