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В Петербурге эвакуировали 10 судов из-за сообщений о "минировании"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге продолжается волна "минирований", начавшаяся 28 ноября. Согласно сообщению объединенной пресс-службы судов города, четверг начался с эвакуации десяти судов. Часть из них уже вернулась к работе: опасных предметов и взрывчатых веществ в них не обнаружили.

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Массовые "минирования" начались в Петербурге 28 ноября, когда в суды, больницы, торговые центры, учреждения исполнительной и законодательной власти, вокзалы, места массового скопления людей стали поступать анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Все сообщения проверялись специалистами, ни одна из угроз не подтвердилась.

Между тем, источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что за пять дней были "заминированы" более 300 учреждений города, из которых эвакуировали почти 26 тыс. человек. При этом, по его словам, в среду 79 "заминированных" учебных заведений отказались от эвакуации.

В письмах с угрозами почти всегда требуют 120 биткоинов от предпринимателя Константина Малофеева.

Петербург

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