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Волна анонимных сообщений о минировании зданий захлестнула Санкт-Петербург

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Анонимные сообщения о якобы минировании почти 100 объектов в Санкт-Петербурге поступили во вторник, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В этом списке значатся 35 медучреждений, включая детскую горбольницу, и почти 50 торговых центров, уточнил собеседник агентства.

По его словам, несколько объектов уже эвакуированы. "Среди самых крупных ТЦ, которые получили анонимный сигнал о минировании, "Мега Дыбенко". Уже эвакуированы пять торговых центров. По всем адресам направлены кинологи", - сказал источник.

В конце ноября атаке телефонных "террористов" подверглись суды Северной столицы. Кроме того, анонимные сообщения о минировании в конце ноября - начале декабря получили ряд учреждений в Москве, в частности, столичный аэропорт "Домодедово", некоторые торговые центры, а также несколько столичных судов.

Петербург

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