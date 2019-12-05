Дума приняла закон о праве чиновников на участие в управлении НКО и "дочками" госкорпораций

Кроме того, поправки исключают возможность избежать проверок на коррупцию с помощью больничного или отпуска

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет госслужащим безвозмездно участвовать в органах управления "дочек" государственных корпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний (ППК) в том случае, если они более чем на 50% контролируются государством.

Соответствующие поправки в закон (№719227-7) предложили депутаты во главе с руководителем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в начале декабря. Поправки были внесены в статью 17 закона о госслужбе, которая регулирует запреты, связанные с гражданской службой.

Поправки также позволяют сенаторам и депутатам участвовать в управлении некоммерческими организациями (НКО). Принятый закон устанавливает, что депутаты и сенаторы смогут участвовать в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе, но должны предварительно уведомить палату, в которую они входят. Аналогичные изменения законодательства сделаны для региональных депутатов и для госслужащих, которые должны будут уведомлять соответствующие органы власти на своем уровне.

Один из авторов поправок, депутат Дмитрий Вяткин, пояснил "Интерфаксу", что работа парламентариев неизбежно связана с общественной или благотворительной деятельностью. Таким образом депутаты и сенаторы принимали участие в работе и в управлении общественными НКО, но после того, как в законе о противодействии коррупции появился соответствующий запрет, парламентарии вышли из них.

Новая поправка, по его словам, не затрагивает ограничений, связанных с участием в работе НКО с иностранным участием.

Согласно действующему закону, гражданскому служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией (НКО). Исключение - управление политической партией, профсоюзом, участие в жилищных и гаражных кооперативах. Также госслужащие могут участвовать безвозмездно в коллегиальных органах управления компаний и НКО на основании акта президента или правительства, безвозмездно представлять интересы РФ в органах управления и ревизионной комиссии компаний, учредителями которых является государство.

За больничным не спрятаться

Поправки исключают возможность для госслужащих избежать проверок на коррупцию под предлогом болезни или отпуска.

"Бесполезным занятием станут теперь попытки чиновников, в отношении которых назначена антикоррупционная проверка, срочно лечь в больницу или уехать в отпуск", - сказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он пояснил, что согласно поправкам, из срока привлечения к дисциплинарной ответственности по фактам коррупции исключаются периоды нахождения на больничном, пребывания в отпуске, а также время производства по уголовному делу. "Избежать ответственности за коррупционные правонарушения таким способом теперь просто не удастся", - сказал глава комитета.

Пискарев отметил, что "в настоящее время взыскания применяются к государственным и муниципальным служащим не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения".

Госдума РФ приняла закон о праве чиновников входить в органы управления "дочек" госкомпанийМосква. 5 декабря. ИНТЕРФАКС -