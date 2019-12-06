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Премьер Белоруссии отметил красоту сочинских гор

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия не имеет тех географических преимуществ, которые есть у России, но это не мешает дружеским отношениям между двумя странами, считает белорусских премьер Сергей Румас.

Открывая в пятницу в Сочи встречу с премьером РФ Дмитрием Медведевым, Румас рассказал, что увидел снежные вершины при заходе его самолета на посадку. "Для Белоруссии, в которой нет гор, это, конечно, очень красиво", - заметил он.

Глава правительства РФ в шутку парировал: "Да и с морем у вас так себе".

"Да, мы единственная страна в Европе, у которой нет ни моря, ни гор. Но между тем, Дмитрий Анатольевич, я очень рад сегодняшней нашей встрече", - ответил белорусский премьер-министр.

Он подчеркнул, что эта встреча - возможность обсудить вопросы, по которым не удалось договориться министрам двух стран. Между тем Медведев отметил ранее в ходе встречи, что главы правительств России и Белоруссии тоже не могут на своем уровне решить все спорные вопросы интеграции и намерены часть из них вынести на рассмотрение президентов.

Дмитрий Медведев Сергей Румас

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