Жителя Башкирии задержали за производство стероидов в арендованном гараже

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские задержали жителя башкирского города Ишимбай, создавшего лабораторию для производства анаболических стероидов в арендованном гараже, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству сильнодействующих веществ и интернет-магазина для их реализации. Установлено, что неработающий житель города Ишимбая в арендованном им гараже организовал подпольную лабораторию по изготовлению анаболических стероидов", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что задержанный находил покупателей с помощью интернет-мессенджеров и отправлял стероиды почтой в различные регионы России.

При задержании полиция обнаружила у подозреваемого более 190 флаконов с сильнодействующим веществом, отмечается в пресс-релизе. В гаражном боксе обнаружено специальное оборудование для изготовления таблеток и жидких стероидов, упаковочный материал, фирменные наклейки, компоненты для производства, пустые флаконы для фасовки запрещенных веществ. Общий вес изъятого сильнодействующего вещества превысил 14 килограммов.

"Подозреваемый пояснил, что путем проб и ошибок он выводил необходимую формулу веществ, тестировал их на себе, а при необходимости менял рецепт для улучшения качества", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.3 ст.234 УК РФ, в настоящее время судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.