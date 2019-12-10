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Бывший сити-менеджер Саратова освобожден из-под домашнего ареста

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Саратова освободил из-под домашнего ареста бывшего главу городской администрации Алексея Прокопенко, обвиняемого в мошенничестве и легализации денег, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Решением суда Прокопенко освобожден из-под домашнего ареста, ему назначен запрет определенных действий", - сказал собеседник агентства. При этом он не сказал, что именно запрещено Прокопенко.

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Ранее бывшему градоначальнику было заочно предъявлено обвинение в "мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц," в связи с недопоставками ОАО "Волжское ТГК" более 507 млн рублей.

2 декабря 2014 года Прокопенко был объявлен в федеральный розыск, а весной 2015 года суд заочно арестовал его на два месяца.

12 марта этого года экс-глава администрации Саратова добровольно сдался властям и на следующий день был арестован. В мае суд на два месяца отправил Прокопенко под домашний арест и далее продлевал эту меру пресечения.

Саратов Алексей Прокопенко

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